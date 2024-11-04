TUZOQ Anti-dron Sistemi İlk İhracat Başarısını Elde Etti - Son Dakika
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TUZOQ Anti-dron Sistemi İlk İhracat Başarısını Elde Etti

TUZOQ Anti-dron Sistemi İlk İhracat Başarısını Elde Etti

BayGalata'nın geliştirdiği TUZOQ Anti-dron Sistemi, Bangladeş'e teslim edildi ve Afrika'dan sipariş aldı.

04.11.2024 13:17
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Artan dron tehditlerini önlemek amacıyla oluşturulan TUZOQ Anti-dron Sistemi, ilk ihracat başarısına ulaştı ve yurt dışından yeni siparişler aldı.

Türk savunma sanayisi ürünlerini keşfedilmemiş pazarlarla buluşturma misyonuyla faaliyet gösteren İstanbul merkezli BayGalata, büyük çapta yerli üreticilerle işbirliğine giderek tedarik ettiği ekipman ve ürünlerden dizayn, modelleme, entegrasyon ve yazılım altyapılarıyla özgün çözümler oluşturuyor.

BayGalata ağırlıklı olarak hafif silah, zırhlı personel taşıyıcılar, bulutaltı taktik silahlı ve silahsız dronlar, elektronik harp, anti-dron sistemleri, sınır güvenliği ve helikopter modernizasyonu/silahlandırması alanlarında faaliyet gösteriyor.

BayGalata, TUZOQ, TUWEK, BayGun ve BayAmmo marklarıyla ağırlıklı olarak ihracat faaliyetleri yürütüyor.

Ayrıca 2 ayrı özgün silahı öz kaynaklarıyla geliştiren BayGalata, uluslararası patentleri için on onay aldı.

Dronlara kurulan "TUZOQ"

BayGalata, ticari olarak kolayca satın alınabilen ve patlayıcılar/harp başlıklarıyla ciddi bir tehdit haline getirilen dronlara yönelik karşı tedbir çözümlerini gündemine aldı.

Başlangıçta terörist gruplar tarafından kritik noktalara saldırı amacıyla kullanılan dronlar, Rusya- Ukrayna savaşıyla yakın muharebenin de vazgeçilmez silahlarından biri haline geldi.

BayGalata, bu ihtiyaçtan hareketle farklı görev ve yeteneklere sahip sistemleri özgün yazılımla bir araya getirerek TUZOQ Anti-dron Sistemi'ni oluşturdu.

Geliştirme çalışmaları Şubat 2023'te başlayan TUZOQ, ihracat başarısına ulaştı ve eylül ayında Bangladeş Özel Kuvvetleri kullanımına sunuldu.

Afrika'dan yeni siparişler

TUZOQ, özgün mimariye sahip 4D yaklaşımıyla (Detect/Tespit, Define/Tanımla, Deter/Engelle, Destroy/İmha) geliştirildi.

Kullanılan ürünler ve özgün yazılımla 5 kilometre çapında alanda aynı anda 500 dronu tespit ve tanımla yeteneğine sahip TUZOQ sistemi içerisinde radar, elektro-optik kamera, RF sensör, jammer, spoofer, mikrodalga yayınlayıcılar ve farklı fiziki imha seçenekleri sunulabiliyor.

BayGalata, TUZOQ'ı anti-dron sistemleri içerisinde dünyadaki "en kapsamlı entegrasyona sahip çözüm" olarak gösteriyor.

TUZOQ ilk teslimatın ardından Bangladeş Özel Kuvvetleri tarafından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı güvenliğinde kullanılacak.

Sistem, Türk savunma sanayisine duyulan güven dolayısıyla yakın zamanda ülkede devlet yönetiminde yaşanan köklü değişimin ardından önceki yönetim tarafından başlatılan ve kabulü yapılan az sayıda projelerden biri oldu.

TUZOQ'ın ikinci ve üçüncü siparişleri ise bir Afrika ülkesinden alındı.

İhtiyaç da hedefler de artıyor

BayGalata, anti-dron sistemlerine artan ihtiyaçtan hareketle yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıracak.

Şirket, 2025-2026 döneminde TUZOQ için en az 12'si çok katmanlı entegre sistem olmak kaydıyla, toplamda 50 sistem kurmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, askeri çözümler yanında havalimanları, nükleer santraller, kritik binaların korunmasına yönelik sorumluluklar alınması hedefleniyor.

Sabit tesislerin yanında mobil TUZOQ çözümleriyle hareketli ya da konvoy halindeki unsurların dron tehdidine karşı korunmasına katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Bangladeş, Güvenlik, Yazılım, İhracat, Finans, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZOQ Anti-dron Sistemi İlk İhracat Başarısını Elde Etti - Son Dakika

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