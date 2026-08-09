Yaşar Tüzün’den aydınlatma gideri kesintilerine tepki: “İktidar maliyeti belediyelere yıkıyor”

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden kesilen aydınlatma gideri oranlarının üç kat artırılmasına tepki gösterdi. Kararın geriye dönük uygulanmasına dikkati çeken Tüzün, "İktidar her geçen gün ortak kamu hizmetlerinin maliyetini belediyelere yıkmaya devam ediyor" dedi.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar ile Belediyelerin aydınlatma gideri kesinti oranlarının artırılmasına tepki gösterdi.

Tüzün'ün "İktidar her geçen gün ortak kamu hizmetlerinin maliyetini belediyelere yıkmaya devam ediyor" başlıklı yazılı açıklaması şöyle:

"İktidar, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında görev ve sorumluluklarda bir değişiklik olmamasına rağmen daha önce kararlaştırılan ortak aydınlatma giderlerinin nasıl karşılanacağına ilişkin kararda değişikliğe giderek oluşan maliyetleri yerel yönetimlere devretmiş ve kamu yönetiminde ilkesiz ve kuralsız yönetim anlayışını bir kez daha göstermiştir.

9 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden kesilen aydınlatma gideri oranı üç kat artırıldı. Büyükşehir belediye sınırları içinde yüzde 20'den yüzde 60'a, diğer belediyelerde ise yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı. Üstelik kararın yürürlük tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlenerek geriye yönelik yedi ayın biriken aydınlatma giderleri de toptan ve tek seferde belediyelerden kesilecek.

"DÜZENLEME BELEDİYELERE MALİ YÜK GETİRİYOR"

Bu borçlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'ndan aldıkları paylardan kaynağında bir defada kesilerek belediyelerin harcama ve nakit yönetimini olumsuz etkileyecektir. Belediyeler gibi kamu hizmetlerini yıllık bütçelerle yapan kamu kurumlarına mali yük getiren yasal düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihle uygulamaya konuldukları tarih arasında kendilerini yeni duruma hazırlayabilmeleri için makul bir süre tanınması gerekir. Bu düzenleme 9 Ağustos 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanmış, yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir. Yani belediyelere sadece ileriye değil, geriye yönelik olarak da mali yük getirilmektedir.

"YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 OCAK 2027 OLMALI"

Merkezi yönetim, ortak kamu hizmetlerine ilişkin maliyetleri her geçen gün daha çok belediyelerin üzerine yıkmaya devam etmektedir. Belediyelere ek mali yük getiren bu tür kararların Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe konmaları, bütçelerini, yatırım ve harcama programlarıyla nakit planlamalarını yapmış belediyelerin yıl ortasında beklenmedik ve sürpriz bir mali yükle karşılaşmalarına; nakit yönetimi ve harcama programlarının aksamasına sebep olacaktır. Belediyelere ilave mali yük getiren bu karar doğru olmamakla birlikte bu kararın yürürlük tarihi, belediyelerin kendilerini yeni duruma hazırlayabilmeleri için bütçe yılının başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2027 olmalıdır."