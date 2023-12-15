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TV+'ta yayınlanacak olan Türk Dedektif dizisinin basın gösterimi gerçekleşti - Son Dakika
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TV+'ta yayınlanacak olan Türk Dedektif dizisinin basın gösterimi gerçekleşti

TV+, Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığında hayata geçirilen 'Türk Dedektif' dizisinin basın gösterimi Soho House İstanbul'da yapıldı. Dizinin başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen ile yönetmenlerden Nisan Dağ da gösterime katıldı. Dizinin oyuncuları ve yönetmenleri, projenin heyecanını ve çalışma sürecini anlattı. Türk Dedektif, bugünden itibaren TV+'ta yayınlanacak.

TV+\'ta yayınlanacak olan Türk Dedektif dizisinin basın gösterimi gerçekleşti
15.12.2023 - 11:45,  Güncelleme: 11:47
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TV+, Paramount, MiraMax ve Ay Yapım ortaklığında hayata geçirilen "Türk Dedektif" dizisinin basın gösterimi gerçekleşti.

Soho House İstanbul'daki gösterime TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, dizinin başrol oyuncuları Haluk Bilginer ve Yasemin Kay Allen ile yönetmenlerden Nisan Dağ katıldı.

Gazetecilerle dizinin ilk bölümünü izleyen Bilginer, canlandırdığı "Müfettiş Çetin İkmen" karakterini ve diziye katılma sürecini anlattı.

Türk Dedektif'te çok severek çalıştığının altını çizen sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Ben zaman kısıtlılığı nedeniyle neredeyse projede yer alamayacaktım. Fakat sonra çalıştığım diğer projenin ekibiyle Türk Dedektif tarafı bir anlaşmaya vardı ve ben haftada 7 gün çalışarak iki projeyi birden yürütebildim. İyi ki öyle yapmışım. Gayet güzel bir iş oldu. Çok severek oynadım. Zaten senaryoyu okuduğumda, Çetin İkmen karakterini oynamazsam karaktere ayıp olurdu. Ben çok sevdim. Çok güzel bir 6 ay geçirdik. 6 ayda çektik 8 bölümü. Her iki bölümde bir cinayet, toplam 4 cinayet hikayesi izleyeceksiniz. Bir de büyük hikaye var. Umarım izleyince siz de beğenirsiniz."

"Şimdi Brezilyalılar Türk dizilerini izliyor"

Usta oyuncu, Türk sinema sektörünün tek eksiğinin zaman ve para olduğuna değinerek, "Biz eskiden Brezilya dizileri seyrederdik. Şimdi Brezilyalılar Türk dizilerini izliyor. Bu televizyon sektörü adına bir başarıdır tabii ki. Teknik ve yetenek açısından bir eksiğimiz yok, zaman ve para sorununu çözersek çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yasemin Kay Allen, heyecanla girdiği bir proje olduğunu ifade ederek, "Rolü aldığım anda annemle mutluluğumu nasıl paylaştığımı unutmuyorum. Haluk Bilginer ile rol alma fırsatı bulduğum için çok mutluyum." dedi.

Dizinin yönetmenlerinden Nisan Dağ da herkesin tutkuyla üzerine titreyerek çalıştığı bir süreç olduğunu vurgulayarak, "İkmen karakteri çok şahsına münhasır bir karakter. Sıcak bir adam. Bizim kültürümüz de çok sıcak bir kültür. O yüzden böyle İskandinav polisiyeleri tarzında bir soğuk polisiye yapımı bizi beklemiyor. İkmen'in karakterinden de ilhamla çok daha sıcak bir iş izleyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'da çekim yapmak harika bir deneyimdi"

Yaşadıkları heyecanı paylaşan TV+ Genel Müdürü Gökçe ise şunları söyledi:

"Oyunculuğu ve aldığı ödüllerle Türk tiyatrosunda ve sinemasında ayrı bir başlık açan Haluk Bilginer ile yer aldığı tüm projelerde akılda kalıcı roller üstlenen Yasemin Allen'ı ağırlamanın heyecanını yaşıyorum. Toplantımızı şereflendirerek beni yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ederim."

Gökçe, dizinin lisans haklarını aldıklarını ve sadece TV+'ta izlenebileceğini dile getirdi.

Gösterim öncesi filmin yönetmenlerinden Niels Arden Oplev'in mesajı izletildi. Videoda konuşan yönetmen, İstanbul'daki çalışmalarıyla izleyicinin buluşacak olmasının büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bir buçuk yılın ne kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Seni çok özledim Haluk. Seni de çok özledim Yasemin. Tüm ekibi ve çalıştığım herkesi çok özledim. Bence İstanbul'da çekim yapmak harika bir deneyimdi ve dizimiz kesinlikle çok kaliteli, gerilimli ve komikti. Aile gibi konularda insana dair duygusal anlar çok fazlaydı. Bence İstanbul çekim yapmak için muhteşem bir şehir. Harika bir ruhu ve harika insanları var." ifadelerini kullandı.

İngiliz yazar Barbara Nadel'in çok satan kitap serisinden uyarlanan dizinin senaryosu Ben Schiffer tarafından kaleme alındı.

Bugünün İstanbul'unda geçen polisiye drama türündeki dizi, 8 bölümden oluşuyor. Dizide, Dedektif Mehmet Süleyman'ı Ethan Kai, dedektif Ayşe Farsakoğlu'nu ise Yasemin Kay Allen canlandırıyor.

Yapım, bugünden itibaren TV+'ta yayınlanacak.

Kaynak: AA
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