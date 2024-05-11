TYB Gazze Çalıştayı Sonuç Bildirisi Açıklandı - Son Dakika
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TYB Gazze Çalıştayı Sonuç Bildirisi Açıklandı

TYB Gazze Çalıştayı Sonuç Bildirisi Açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen Gazze Çalıştayı sonuç bildirisi açıklandı. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan katliamın emperyalist devletlerin İsrail'e destek vermesiyle gerçekleştiğini belirtti. Bildiride, İsrail'in denetimsiz ve hukuksuz uygulamalarının durdurulması, uluslararası kamuoyunun İsrail'i ve destekleyicilerini boykota davet edilmesi ve Filistin'i tanıyan uluslararası destek gruplarının oluşturulması çağrısı yapıldı.

11.05.2024 12:51
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Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusya, Çince, İspanyolca ve İbranice yayımlanan Gazze Çalıştayı sonuç bildirisi açıklandı.

TYB Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Gazze'de tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığını, emperyalist devletlerin İsrail'in yanında saf tuttuğunu söyledi.

Gazze'de insanlığın öldüğünü, dünyanın ise bunu izlediğini belirten Arıcan, işgalci, katliamcı İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımın dünya için ahlaki bir çöküş olduğunu vurguladı.

Zor günlerinde Filistinlilerin yanında yer almak amacıyla akademisyenler, yazarlar, tarihçiler, gazeteciler ve Orta Doğu üzerinde araştırma yapan bilim insanları olarak Gazze Çalıştayı'nı yaptıklarını anımsatan Arıcan, "Bu bildiriyi Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşları başta olmak üzere dünya liderlerine bir mektup şeklinde göndereceğiz." dedi.

Arıcan, gönderecekleri mektupla İsrail'in sadece Filistin için değil Orta Doğu için de bir tehdit olduğunu ifade edeceklerini kaydetti.

Yedi dilde yayımlanan Gazze bildirisi açıklandı

Daha sonra yedi dilde yayımlanan Gazze bildirisi Türkçe okundu.

Dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletlere seslenerek başlayan bildiride siyasi, akademik, medya, kültür-edebiyat ve sivil toplum alanında yapılacak faaliyetler açıklandı.

İsrail'in denetimsiz ve hukuksuz uygulamalarının durdurulması gerektiği vurgulanan bildiride, "BM Güvenlik Konseyi'nin 25 Mart 2024 tarihli ateşkes tasarısının uygulanması, Gazze soykırımının durdurulması ve Filistin'de tam barışın sağlanması için uluslararası kamuoyunu İsrail'i ve destekleyicilerini ekonomik ve siyasi boykota davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'i tüm dünya devletlerinin tanınması için uluslararası destek gruplarının oluşturulması gerektiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Filistin meselesine hassasiyet gösteren tüm ülkelerin Gazze'ye ortak askeri yardım gemileri göndermesi hususunda inisiyatif almasını bekliyoruz."

Bildiride, İsrail destekçisi şirketlere yönelik boykotun genişletilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TYB Gazze Çalıştayı Sonuç Bildirisi Açıklandı - Son Dakika

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