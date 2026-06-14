Tyra Banks, Netflix'e İftiradan Dava Açtı - Son Dakika
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Tyra Banks, Netflix'e İftiradan Dava Açtı

14.06.2026 14:33
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Tyra Banks, belgeseldeki ifadelerinin bağlamından koparılarak kullanıldığını iddia ederek dava açtı.

ABD'li model ve televizyon sunucusu Tyra Banks, belgesel için verdiği röportajının bağlamından koparılarak kullanıldığı iddiasıyla Netflix'e iftira davası açtı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Banks, Netflix'te yayımlanan ve "America's Next Top Model" programındaki tartışmaları ele alan üç bölümlük "Reality Check: Inside America's Next Top Model" belgeselinde yer alan ifadelerinin "bağlamından koparıldığı ve yanlış bir anlatıyı destekleyecek şekilde yeniden kurgulandığı" iddiasıyla mahkemeye dava dilekçesi sundu.

Dilekçede, Banks'in belgesel için yaklaşık 3,5 saat süren röportaj verdiği ancak bunun yalnızca 16 dakikalık bölümünün kullanıldığı iddia edildi.

Yapımcıların seçici kurgu ve bazı bölümlerin çıkarılması yoluyla Banks'in, yarışma sırasında bir yarışmacının cinsel saldırıya uğradığını bilmesine rağmen buna göz yumduğunun öne sürüldüğü savunulan dilekçede, Banks'in yaşananları reyting amacıyla kullandığı ve daha sonra olayı hatırlamadığı yönünde yanlış izlenim oluşturduğu ileri sürüldü.

Banks'in avukatları, röportajın geri kalan kısmının "yanlış ve iftira niteliğindeki bir anlatıyı destekleyecek şekilde yeniden düzenlendiğini" ve programın eksiklikleri konusunda üstlendiği sorumluluğa ilişkin açıklamalarının belgeselde yer almadığını savundu.

2003'te başlayan ve 24 sezon yayımlanan "America's Next Top Model" programının uzun yıllar sunuculuğunu yapan Banks, jüri yargılaması ve uygun miktarda tazminata hükmedilmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tyra Banks, Netflix'e İftiradan Dava Açtı - Son Dakika

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