TZOB Başkanı: Baklagillerde üreticiyi memnun edecek fiyatlar oluşmalı - Son Dakika
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TZOB Başkanı: Baklagillerde üreticiyi memnun edecek fiyatlar oluşmalı

TZOB Başkanı: Baklagillerde üreticiyi memnun edecek fiyatlar oluşmalı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, baklagillerin ülkemizin arz güvenliğini ve üretimin devamlılığını sağlamak için üreticiyi memnun edecek fiyatların oluşması gerektiğini belirtti. Bayraktar, baklagillerin dünyada önemli bir protein kaynağı olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda Hindistan'a göre düşük bir paya sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, üretimdeki azalmaya dikkat çeken Bayraktar, marketlerde tavan fiyat uygulaması getirilmesi ve tohum desteğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

10.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:27
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Baklagillerde ülkemizin arz güvenliğini ve üretimin devamlılığını sağlamanın yolu, üreticiyi memnun edecek bir fiyatın piyasada oluşmasıdır." dedi.

Bayraktar, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, baklagillerin dünyada 2 milyardan fazla insan için önemli bir protein kaynağı olduğunu söyledi.

Baklagillerin toplam 30,6 milyar dolarlık dış ticaret değerine sahip bir ürün grubu olduğunu ifade eden Bayraktar, dünyada baklagil üretiminde yüzde 28,8'lik pay ile Hindistan'ın ilk sırada yer aldığını, Türkiye'nin ise bu üretimden yüzde 1,3 civarında pay aldığını bildirdi.

Türkiye'de en fazla üretilen baklagillerin nohut, kuru fasulye ve mercimek olduğu bilgisini veren Bayraktar, ekim alanlarındaki azalmaya dikkati çekti.

Bayraktar, bunun üretimde de yüzde 34,8 gerilemeye yol açtığına dikkati çekerek, "Tarım ve Orman Bakanlığının girişimleriyle 2016 yılı FAO tarafından 'Uluslararası Bakliyat Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu yıldan sonra baklagillerde ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılsa da belirli ürünlerde istenilen düzeye ulaşılamadı. Halen üretim açığı yeşil mercimekte yüzde 49, kırmızı mercimekte yüzde 43." diye konuştu.

"Marketlerde tavan fiyat uygulaması getirilmeli"

Alternatif protein kaynağı olan baklagillerde üretimin artırılması ve ithalattan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, tüketicilerin ucuz gıdaya ulaşabilmesi için üretici ve tüketici arasındaki makasın kapatılmasının önem taşıdığını dile getirdi. Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Son yaptığımız çalışmada baklagillerde de bu makasın açık olduğu görülüyor. Üreticide 17,5 lira olan kırmızı mercimek 47 liraya, 29,5 lira olan nohut 76 liraya, 29 lira olan kuru fasulye 85 liraya, 26 lira olan yeşil mercimek 64 liraya markette satılıyor. Bu gibi temel gıda ürünlerine yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı, marketlerde tavan fiyat uygulaması getirilmeli."

"Tohum desteğinin artarak devam etmesi gerekli"

Baklagillere verilen prim desteğinin artırılması gerektiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baklagil üretimini artırmak ülkemizi önce kendine yeter, sonrasında ihracatçı ülke konumuna getirir. Bu nedenle baklagiller üretim planlamasında öncelikli ürün grubuna alınmalıdır. Baklagillere prim desteği kiloya 50 kuruş olarak veriliyor. Destekler amacına uygun olması için günün şartlarına göre artırılmalıdır. Baklagillerde ülkemizin arz güvenliğini ve üretimin devamlılığını sağlamanın yolu, üreticiyi memnun edecek bir fiyatın piyasada oluşmasıdır. Bu nedenle hasat dönemine yakın baklagil ithalatı yapılmamalı, piyasanın dengesi bozulmamalıdır. Geçmiş yıllarda uygulanan nadas alanlarda üretim uygulaması yeniden başlatılması, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tohum desteğinin artarak devam etmesi gereklidir."

Kaynak: AA

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Şemsi Bayraktar, Hindistan, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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