TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapmalıyız" - Son Dakika
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapmalıyız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yaşanan zirai don olayının tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirtti. Bayraktar, tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yıl fındık üretiminde beklenen rekoltenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Öte yandan, tarımda bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalınabileceğini ifade etti.

08.05.2025 19:17
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız"

SAKARYA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde zirai dondan etkilenen bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulundu.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, zirai dondan etkilenen illerden biri olan Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde çiftçi ve bahçe sahipleriyle bir araya gelerek arazilerde inceleme yaptı. Zirai don olayının 10-13 Nisan arasında hava sıcaklıklarının eksi 15'lere kadar düşmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde zirai don yaşandığını aktaran Bayraktar, bu sebeple tarımsal üretimde büyük zarar meydana geldiğini belirtti. Bu sene kokarca böceği ve don olayı sonrasında fındık üretiminden verim alınamayacağını belirten Bayraktar, tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Belki Türkiye'nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Aldığımız bilgilere göre Kocaali ilçemizin yüksek bölgelerinde en az yüzde 50 zarar görünüyor. Mevsimsel kaymalar tarımsal sektörü olumsuz etkileyecek. Belki Türkiye'nin değişik bölgelerinde bazı ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Su isteyen bazı ürünlerimizi bırakmak zorunda kalacağız. Nisan ayında kışı yaşadık, arkasından gelen don olayı ürünlerimize çok büyük zarar verdi. Son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Buna birçok ürünümüzün dayanması mümkün değildi. Bir taraftan gelen don olayı bir taraftan kokarca zararlısı, rekolteyi düşürecek gibi görünüyor yani beklediğimiz üretimi sağlayamayacağız. Kışlaklarda kokarca ile bir mücadele verildi. Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve belediyelerle birlikte bir kışlak mücadelesi yapıldı" dedi.

"Fındık üretimimizde beklediğimiz rekolte gerçekleşmeyecek"

Tarıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, "Havalar ısında kokarca mahsullere yayılmaya başlayacak. Eğer buradaki mücadeleye devam etmezsek tahminimizin üzerinde zarar söz konusu. Birde bu bahçelerde tuzaklarla, kimyasal ilaçlarla bu mücadeleye devam etmek mecburiyetindeyiz. Fındık açısından değerlendirdiğimizde ne kadar mücadele verirsek verelim ki bu süreç 3-5 yıllık bir süreçtir. Bu sene kokarcadan fındık üretimi zarar görecektir şimdi de don olayı oldu. Özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 100'lere zarar söz konusu, göreceğimiz zararı hesaba kattığımızda bugün fındık üretimimizde beklediğimiz rekolte gerçekleşmeyecek. Bu süreçten sonra yelkenleri tarıma çevirmeliyiz ve tarıma pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Aksi durumda bu ülkeyi besleyemeyiz, bu ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Tarıma pozitif ayrımcılık yapmalıyız' - Son Dakika

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