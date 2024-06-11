TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına katıldı - Son Dakika
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına katıldı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce\'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına katıldı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gümüşova ilçesinde açılan Gümüşova Entegre Fındık İşleme Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ziraat odalarının Türkiye'nin her tarafında tarımsal kalkınma ve çiftçi refahına katkı sağladığını belirtti. Bayraktar, ziraat odalarının gelişmeye devam ettiğini ve mevzuat değişiklikleriyle birlikte altyapılarını güçlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, tarım ve orman bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde ziraat odalarının e-devlete hazır hale geldiği ve ÇKS işlemlerini yapmaya başlayacaklarını söyledi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ise projenin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini ve fındık üretiminin yanı sıra katma değerli ürünlerin üretimine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

11.06.2024 17:03
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına iştirak etti.

Bayraktar, Gümüşova ilçesinde 2 milyon lira kaynakla hayata geçirilen Gümüşova Entegre Fındık İşleme Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ziraat odalarının, mevzuatlarının değişmesinin ardından Türkiye'nin her tarafında bu gibi projelere imza atarak hem bulundukları bölgenin tarımsal kalkınmasına hem de çiftçi refahına katkı sağladıklarını söyledi.

Bayraktar, ziraat odalarının gün geçtikçe gelişmeye devam ettiğini dile getirerek, "Özellikle mevzuatımız değiştikten sonra altyapımızı güçlü hale getirmeye çalıştık. Ziraat Odaları Bilgi İletişim Merkezi'ni kurduk. İletişim sistemini kurduk. Artık Türkiye'nin her tarafındaki bütün odalarımız tapuya giriyor, sorgulama yapabiliyorlar. Nüfusa giriyorlar, sorgulama yapabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerini sistem üzerinden yapabiliyorlar." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bilgi ve paylaşım protokolü imzaladıklarını hatırlatan Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile uyumlu hale geldiklerini, şu an bütün teşkilatın e-devlete hazır vaziyette olduğunu kaydetti.

Bayraktar, bu sene eylül ayı itibarıyla bazı odaların, ÇKS işlemlerini yapmaya başlayacaklarını belirtti.

Türkiye'de ziraat odalarının, kırsal kalkınma ve çiftçilere yönelik önemli proje ve hizmetleri hayata geçirdiğinden bahseden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bugün 500'ün üzerinde kırsal kalkınma projesini hayata geçirdiler. Bu çok önemli. Yine hem kendi danışmanlarıyla hem de Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla ilgili paydaşlarımızla 1 milyonun üzerindeki çiftçiye, kadın ve genç çiftçiler başta olmak üzere eğitim verdiler. Fabrika kuran odalarımız var. Çiftçimizden ürünü alıyorlar, işliyorlar, katma değer katarak satıyorlar, değerlendiriyorlar. Tabii odalarımız, mevzuatımız değiştikten sonra bu noktaya geldi. Yani 15 yıldır böyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda da söylediğim gibi 40 sene evvel mevzuatımız değişmiş olsaydı bugün farklı yerde olurduk. Geldiğimiz noktayı küçümsemiyoruz ama yetinmiyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha çok önemli hizmetlere hep birlikte imza atalım."

Düzce Valisi Selçuk Aslan da Gümüşova Ziraat Odası tarafından sunulan projenin 1 milyon 778 bin lirasının Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini aktardı.

Düzce'de yıllık ortalama 75 bin ton fındık üretildiği bilgisini paylaşan Aslan, "Sadece fındığın tarımını yapmamamız gerekli. Kendi ürünümüzü nasıl daha farklı kıymetlendirebiliriz, nasıl daha farklı katma değerler üretebiliriz noktasında da şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekir ki bu ve benzeri projeler üretilsin." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Aslan ve Bayraktar, ezme, kavurma, kırma, paketleme ve kurutma makinelerinin yer aldığı tesisi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de entegre fındık işleme tesisinin açılışına katıldı - Son Dakika
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