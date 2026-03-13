UAD'de Soykırım Davasına 4 Ülke Müdahil Oldu - Son Dakika
UAD'de Soykırım Davasına 4 Ülke Müdahil Oldu

13.03.2026 16:27
Namibya, ABD, Macaristan ve Fiji, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil oldu.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Namibya, ABD, Macaristan ve Fiji'nin, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Namibya, ABD, Macaristan ve Fiji müdahil olmak için bildirimde bulundu.

Dört ülkenin bildirimlerinde, UAD Şartı'nın 63. maddesinin kendilerine verdiği müdahillik hakkını kullandıkları ifade edildi.

ABD'nin bildiriminde, Mahkeme'nin kasıt çıkarımı için standardını koruması gerektiği savunuldu. Bildirimde, "Standardı düşürmek, 'soykırım' teriminin uygulamasını genişleterek suçun gerçek ağırlığını ve anlamını taşımama riski taşır ve Soykırım Sözleşmesi'nin ilgisiz anlaşmazlıkları Mahkeme'ye getirmek için bir geçit olarak kötüye kullanılmasına davetiye çıkarır." denildi.

ABD, Sözleşme'nin özellikle savaş zamanlarında meydana gelen soykırımı öngördüğünü ve bunun failin askeri bir hedefi takip ederken aynı zamanda grubu tamamen veya kısmen yok etme kastına sahip olabileceğine imkan verdiğini savundu.

Macaristan: Soykırım istisnai ağırlıkta bir suç

Macaristan'ın müdahillik bildiriminde ise Soykırım Sözleşmesi'ni yorumlarken soykırım suçunun istisnai ağırlıkta olduğu hususunun dikkate alınmasının önemli olduğu vurgulandı. Bildirimde, "Soykırım Sözleşmesi'nin doğası, akla gelmeyecek boyutlarda bir suç olan Holokost'un etkisiyle hazırlandığı gerçeğinden kaynaklanabilir. Sözleşmenin hazırlık çalışmalarına (travaux préparatoires) yansıyan bu ruh, Sözleşme'yi yorumlamak için temel bağlamı oluşturur." denildi.

Fiji'nin müdahillik bildiriminde de soykırım iddiaları söz konusu olduğunda devlet için daha düşük bir ispat standardının uygulanamayacağı savunularak soykırım kastının ispatındaki yüksek eşiğin korunması gerektiğini kaydetti.

Namibya: Mağdurların yaşı ve cinsiyeti dikkate alınmalı

Namibya'nın müdahillik bildiriminde, Güney Afrika'nın iddialarını destekler şekilde, özellikle ölenlerin ve mağdurların cinsiyeti, yaşı, öldürülme şekli ve sivil olup olmadığının dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Namibya ayrıca insani yardımın engellenmesinin soykırım kastının tespiti için önemli olduğunu vurguladı.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, dört ülkenin müdahillik beyanlarına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Daha önce müdahillik bildiriminde bulunan Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili, Maldivler, Bolivya, İrlanda, Küba, Belize, Brezilya, Komorlar, Belçika, Paraguay, Norveç, Hollanda ve İzlanda'nın ardından Namibya, ABD, Macaristan ve Fiji ile bu sayı 22'ye yükseldi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

Divan'ın, cevap dilekçesini sunması için İsrail'e verdiği süre bugün doldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Macaristan, Diplomasi, Namibya, Güncel, İsrail, Fiji, Son Dakika

