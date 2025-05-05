UAD, Sudan'ın BAE'ye açtığı soykırım davasında yetkisizlik kararı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UAD, Sudan'ın BAE'ye açtığı soykırım davasında yetkisizlik kararı verdi

Uluslararası Adalet Divanı, Sudan'ın BAE'ye karşı soykırım davasında yetkisizlik kararı aldı.

05.05.2025 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Sudan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı açtığı soykırım davasında "yetkisizlik" kararı vererek, davanın UAD'deki davaların yer aldığı genel listeden çıkarıldığını bildirdi.

UAD Başkanı Yuji Iwasawa, Lahey'deki Barış Sarayı'nda düzenlenen oturumda, Sudan'ın 5 Mart 2025'te BAE'nin "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada mahkemenin yetkisizlik kararı verdiğini ifade etti.

UAD, BAE'nin Soykırım Sözleşmesi'nin uyuşmazlıkların UAD'ye taşınmasına imkan veren 9. maddesine koyduğu çekinceyi gerekçe göstererek davada yargı yetkisi bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme, 14'e karşı 2 oyla Sudan'ın geçici tedbir talebini reddederken, 9'a karşı 7 oyla davanın UAD genel listesinden çıkarılmasına karar verdi.

Sudan, Batı Darfur'daki Masalit etnik grubuna yönelik soykırımda BAE'nin Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) destek verdiğini ileri sürerek dava açmıştı.

Sudan, 10 Nisan'da gerçekleştirilen duruşmalarda BAE'nin Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesine koyduğu çekincelerin "belirsiz" ifadelerle yazıldığını iddia ederek, UAD'nin yargı yetkisine sahip olduğunu savunmuştu.

Sudan'ın Geçici Adalet Bakanı Muawia Osman Mohamed Khair, duruşmada, "Ülkemizin batısında Masalit etnik grubuna karşı bir soykırım gerçekleştiriliyor. Masalitler, Arap olmayan Afrikalı bir etnik gruptur. Masalitlere karşı soykırım, ağırlıklı olarak Darfur'daki Araplardan oluşan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından, BAE'nin desteği ve suç ortaklığıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'ın avukatlarından Prof. Dr. Eirik Bjorge, El Geneina'da geçen yıl HDK'nin Masalit nüfusuna yönelik katliamında 10-15 bin kişinin öldürüldüğünü belirtmiş, BAE'nin HDK'ye komşu Çad üzerinden silah tedarik etmeye devam ettiğini ve bu durumun Masalitlere karşı yapılan katliamının tekrarlanması riskini doğurduğunu savunmuştu.

BAE hükümeti ise Sudan'ın iddialarını "yalan ve iftira kampanyası" olarak nitelendirerek, silah sevkiyatı iddialarını reddetmiş ve Çad üzerinden yapılan uçuşların tamamen insani yardım amaçlı olduğunu savunmuştu. BAE, Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesine koyduğu çekince nedeniyle UAD'nin davaya bakma yetkisi olmadığı gerekçesiyle davayı reddetmesini istemişti.

Human Rights Watch, HDK'nin Masalit kabilesine ve diğer Arap olmayan gruplara Nisan ile Kasım 2023 arasında düzenlediği saldırıların, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan iç savaşın en kanlı sayfalarından biri olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Mahkeme, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAD, Sudan'ın BAE'ye açtığı soykırım davasında yetkisizlik kararı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar
Galatasaray’dan Mauro Icardi yalanlaması Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması
Arda Güler’in füzesi İspanya’yı salladı Arda Güler'in füzesi İspanya'yı salladı
İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı İmam, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili anısını cenazede anlattı
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor İddialara canlı yayında yanıt verdi Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? İddialara canlı yayında yanıt verdi
THY ve Pegasus’tan tarihi İsrail kararı THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı
4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon Keskin nişancı silahı ele geçirildi 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon! Keskin nişancı silahı ele geçirildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 23:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: UAD, Sudan'ın BAE'ye açtığı soykırım davasında yetkisizlik kararı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.