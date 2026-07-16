UAEA'dan Zaporijya İHA Saldırısına Kınama - Son Dakika
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UAEA'dan Zaporijya İHA Saldırısına Kınama

UAEA\'dan Zaporijya İHA Saldırısına Kınama
16.07.2026 16:51
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UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki İHA saldırısını kınadı.

VİYANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin başmühendisinin hayatını kaybetmesine neden olan insansız hava aracı (İHA) saldırısını "kabul edilemez" diye niteleyerek kınadı.

UAEA'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Rus yetkililer çarşamba günü santral yakınlarında düzenlenen bir İHA saldırısında tesisin başmühendisinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Grossi, söz konusu olayın santrale ve yönetimine yönelik kabul edilemez bir saldırı teşkil ettiğini ve nükleer güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Grossi, "Nükleer tesislere ve personeline yönelik tüm saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

UAEA, son dönemde Zaporijya personelinin büyük bölümünün kaldığı Enerhodar'a düzenlenen İHA saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirmişti. Santral yönetiminin bildirdiğine göre, 12 Temmuz'daki saldırılarda hayatını kaybedenler arasında bazı çalışanlar ve taşeron firma personeli bulunuyor. Sivil altyapıya yönelik başka saldırılar da olduğu belirtildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisleri arasında yer alan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna krizinin tırmanmasından bu yana defalarca nükleer güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Zaporijya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA'dan Zaporijya İHA Saldırısına Kınama - Son Dakika

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