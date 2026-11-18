Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların çözümü için müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı.

Grossi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan UAEA Yönetim Kurulu toplantısının açılışında, İran'ın nükleer programı ve Ukrayna'daki nükleer güvenliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali dışında beyan edilen nükleer tesislere ilişkin bilgi alamadıklarını ve bu tesislere erişim sağlayamadıklarını belirten Grossi, bu nedenle Ajansın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki güvence denetimi yükümlülüklerini yerine getiremediğini söyledi.

Grossi, ABD ve İsrail'in Haziran 2025'teki saldırılarından etkilenen tesislerdeki yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin bilgi sürekliliğinin yaklaşık 18 aydır sağlanamadığını aktardı.

İran'ın gerekli bilgileri paylaşmaması ve tesislere erişim sağlamaması halinde nükleer malzemenin barışçıl faaliyetler dışına yönlendirilmediği sonucuna varamayacaklarını vurgulayan Grossi, "İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan diplomasiye ve müzakerelere dönüş zorunludur." ifadesini kullandı.

Grossi, İran'a UAEA denetçilerinin ülkeye dönüşünü mümkün kılacak adımları değerlendirmesi çağrısında bulunarak, bu tür adımların daha kapsamlı anlaşmaya elverişli "güven ortamının" oluşmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın elektrik şebekesi savaşın başlangıcından bu yana en kötü durumda

Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumuna da değinen Grossi, askeri faaliyetlerin nükleer tesislerin güvenliği ve elektrik altyapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü belirtti.

Grossi, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin 8 Kasım'da savaşın başlangıcından bu yana 27. kez dış elektrik bağlantısını tamamen kaybettiğini aktardı.

Tekrarlanan elektrik kesintilerinin santraldeki dizel yakıt rezervlerini azalttığına işaret eden Grossi, yakıt stoklarının yenilenmesi için Rusya ve Ukrayna ile çalıştıklarını söyledi.

Grossi, santralin savaş öncesinde 10 harici elektrik hattına sahipken bugün yalnızca tek bir hat üzerinden elektrik alabildiğini ifade etti.

Geçen ay düzenlenen 8. ateşkes kapsamında onarılan elektrik altyapısının yeniden tahrip edildiğine dikkati çeken Grossi, ikinci elektrik bağlantısının onarılması için 9. ateşkesin görüşüldüğü bilgisini paylaştı.

Ukrayna genelindeki elektrik altyapısının durumuna ilişkin de konuşan Grossi, "Ukrayna kış dönemine girerken bu zorluklar daha da ağırlaşıyor. Elektrik şebekesi, çatışmanın başlangıcından bu yana en kötü durumda." dedi.

Grossi, ülkedeki beş nükleer tesisin tamamının dış elektrik beslemesinin çatışmalardan etkilendiğini belirterek, nükleer tesisler ve güvenlikleri açısından hayati önem taşıyan altyapı çevresinde itidal çağrısını yineledi.