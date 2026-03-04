UAEA: İran Nükleer Tesislerinde Radyolojik Risk Yok

(ANKARA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), son uydu görüntülerinin analizine göre UAEA'nın İran'daki nükleer madde içeren tesislerde herhangi bir hasar görmediğini ve bu nedenle şu anda radyolojik sızıntı riski bulunmadığını bildirdi.

UAEA, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir tesise yönelik operasyonunun ardından açıklama yaptı. UAEA'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Son uydu görüntülerinin analizine göre UAEA, İran'daki nükleer madde içeren tesislerde herhangi bir hasar görmediğini ve bu nedenle şu anda radyolojik sızıntı riski bulunmadığını belirtmektedir."

İsfahan nükleer santrali yakınlarında iki binada hasar görülmektedir. Daha önce girişlerde bildirilen hasarın ardından Natanz'da farklı bir etki tespit edilmemiştir ve Buşehr Nükleer Santrali de dahil olmak üzere diğer nükleer tesislerde de herhangi bir etki görülmedi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, radyolojik bir kaza tehlikesini önlemek için azami ölçüde itidal gösterilmesi çağrısını yinelemektedir."