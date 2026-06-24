UAEA, İran nükleer tesislerini denetleyecek - Son Dakika
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UAEA, İran nükleer tesislerini denetleyecek

24.06.2026 13:05
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UAEA Başkanı Grossi, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran tesislerinin denetleneceğini duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail tarafından vurulan İran'daki nükleer tesislerin, Ajans müfettişlerince denetleneceğini söyledi.

UAEA Başkanı Grossi, Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD ve İsrail'in saldırısına uğrayan İran'daki nükleer tesislerin denetlenip denetlenmeyeceğine dair tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grossi, iki taraftan farklı açıklamalar yapılmasını "söz savaşı" diye nitelendirerek, İran'daki nükleer tesislerin, Ajans müfettişlerince denetleneceğini dile getirdi.

UAEA Başkanı, "Siyasi açıklamaları anlayabiliyorum, bunlar gerçekliğin bir parçası ancak size hatırlatmak ve dikkatinizi çekmek istediğim temel nokta; taraflarca imzalanmış bir mutabakat zaptının var olmasıdır." dedi.

Grossi, mutabakatın, nükleer malzeme tesisleriyle ilgili yürütülecek faaliyetlerin, UAEA tarafından denetleneceğini belirttiğini dile getirerek, tarihleri belli olmasa da bu denetimlerin yapılacağını vurguladı.

Denetim konusunda ABD ve İran'dan farklı açıklamalar yapılmıştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin, arabulucular Pakistan ve Katar'ın da yer aldığı görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Vance, İran tarafının UAEA müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirterek, bu durumu "Amerikalıları en çok heyecanlandıran ve büyük bir dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetimlerin sürdüğü tesislerde UAEA denetimlerinin devam edeceğini, ancak ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle UAEA'nın erişiminin kesildiği diğer tesislerdeki denetimlerin ise müzakerelerin seyrine ve sonuçlarına bağlı olacağını söylemişti.???????

ABD Başkanı Donald Trump da UAEA denetçilerinin, zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını ifade etmişti.

Trump, UAEA denetçilerinin İran'a gidişine ilişkin bir netlik olmadığını ve bunun ABD-İran anlaşmasının bir parçası olup olmadığını soran bir muhabire, "Hayır, bu yazılanlar doğru değil, yüzde 100 denetim olacak." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA, İran nükleer tesislerini denetleyecek - Son Dakika

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