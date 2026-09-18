UAEA, Kursk Nükleer Santrali'nde soğutma kulesinin dronla vurulduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UAEA, Kursk Nükleer Santrali'nde soğutma kulesinin dronla vurulduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UAEA, Kursk Nükleer Santrali'ndeki bir reaktör ünitesinin soğutma kulesinin dün dronla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda ünitenin çalışır olduğu ve yangın çıkmadığı belirtilirken Başkan Grossi nükleer tesislere saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayıp itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'ne ait bir reaktör ünitesinin soğutma kulesinin dün erken saatlerde bir dronla vurulduğunu bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'ne ait bir reaktör ünitesinin soğutma kulesinin dün erken saatlerde bir dronla vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı sırasında ünitenin çalışır durumda olduğu, ancak vurulduktan sonra bir değişiklik yaşanmadığı ve yangın çıkmadığı aktarılan açıklamada UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, nükleer tesislere yönelik tüm saldırıların nükleer güvenliği tehlikeye atabileceğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi, nükleer kaza riskini önlemek için azami itidal gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
GüvenlikGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
21:28
Otel penceresinden dehşet anları Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
Otel penceresinden dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:54:08. #.0.3#
SON DAKİKA: UAEA, Kursk Nükleer Santrali'nde soğutma kulesinin dronla vurulduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement