Üç Avcıya 7 Yıl Hapis Cezası

23.09.2025 12:12
Malezya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplanı öldüren 3 kişi, 7 yıl hapis cezası aldı.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, Md Shaheezam Md Salim, Nazerin Tomiran ve kardeşi Mohamad Nazrol, Johor eyaletine bağlı Mersing kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda araçlarının bagajında ölü kaplan bulunması üzerine gözaltına alındı.

TAMAMEN KORUMA ALTINA ALINMIŞ TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Mahkeme, suçlarını kabul eden üç sanığa 7'şer yıl hapis ve yaklaşık 60 biner dolar para cezası verdi. Sanıkların sağlık sorunlarını gerekçe göstererek cezada indirim talep etmelerine rağmen mahkeme, cezanın tam olarak uygulanmasına hükmetti. Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında Malezya kaplanları, ülkede tamamen koruma altına alınmış türler arasında yer alıyor. Yasaya göre, koruma altındaki hayvanları doğal yaşam alanlarından koparanlara 15 yıla kadar hapis ve yüklü miktarda para cezası veriliyor.

MALEZYA KAPLANLARI KRİTİK TEHLİKE ALTINDA KABUL EDİLİYOR

Malezya kaplanları, Güneydoğu Asya bölgesindeki ekolojik dengenin korunmasında hayati rol üstleniyor. Malay Yarımadası'nın güney ve iç kesimlerinde yaşayan bu kaplanların boyu, yaklaşık 2,5 metreye ulaşabiliyor. Boyut olarak Sumatra ve Bengal kaplanlarından daha küçük olan tür, ortalama 130 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor. Ancak türün sayısı, doğal yaşam alanlarının tahribatı ve yasa dışı avlanma nedeniyle her geçen gün azalıyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kritik tehlike altında" olarak listelenen Malezya kaplanlarının doğada yalnızca birkaç yüz bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA
