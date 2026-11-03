Üç basın derneği, Vatandaş Gazetesi'nin yıl dönümüne kutlama mesajı yayımladı

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD), Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) ve Trakya Basın Kulübü Derneği, Vatandaş Gazetesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

EGD Başkanı Gökhan Tuzladan, Vatandaş Gazetesinin Edirne basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gazetenin yayın hayatı boyunca birçok değişim ve dönüşüme tanıklık ettiğini ifade eden Tuzladan, farklı dönemlerde el değiştirmesine rağmen yayın hayatını sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Tuzladan, gazetenin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, köklü mirası devralan Yazgan Ailesi'ne başarı diledi.

Yerel basının yaşatılması ve güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Tuzladan, geçmişte gazetede görev yapmış ve hayatını kaybetmiş basın çalışanlarını rahmetle andı.

TGD Başkanı Orhan Doğan da kutlama mesajında, Vatandaş Gazetesinin Edirne'nin toplumsal hafızasına tanıklık eden köklü basın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Gazetenin yıllar içerisinde farklı dönemlerden geçmesine rağmen yayın hayatını sürdürmesinin önemine değinen Doğan, yerel gazetelerin kentlerin geçmişini gelecek kuşaklara aktarmada önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Doğan, gazetenin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yayın sorumluluğunu üstlenen Yazgan Ailesi ve gazete çalışanlarına başarılar diledi.

Yerel basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal hafızanın korunmasındaki rolüne dikkati çeken Doğan, Vatandaş Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trakya Basın Kulübü Derneği Başkanı Ali Can Zeray da Vatandaş Gazetesinin Edirne ve bölgesindeki gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkın haber alma hakkına katkı sunduğunu belirtti.

Zeray, gazeteyi bugünlere taşıyan sahiplerine, yöneticilerine, geçmişten bugüne görev yapan gazetecilere, çalışanlara, matbaa ve dağıtım emekçilerine teşekkür ederek, Vatandaş Gazetesine yayın hayatında başarılarla dolu nice yıllar diledi.