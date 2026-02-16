Üç Çocuk Annesi Üniversiteli Kadın Cinayeti

Kayseri'de üniversite öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren eski eşi hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ferhat K, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, 2008 yılında evlendiği Keskin'in 2019'da boşanma davası açtığını söyledi.

Sanık, 2022'de boşandığı eski eşinin kendisini aldattığını ve evli oldukları dönemde babasının ziynet eşyalarını çaldığını iddia etti.

Keskin'in üniversiteye gittiğini ve 4. sınıfta okuduğunu bilmediğini öne süren sanık, kapıcıdan, çocukları evde tek bıraktığını, akşamları eve gelmediğini duyduğunu söyledi.

Psikolojisinin bozuk olduğunu ve 3 yıldır ilaç kullandığını anlatan sanık, cinayetin işlendiği gün konuşmak için eski eşinin kapısına gittiğini ifade etti.

Mahkeme başkanının, telefonundan, eski eşinin bulunduğu baz istasyonu çevresinden 1500 kez sinyal aldığını belirtmesi üzerine sanık, çocuklarının ihtiyacını almak için 3 kez uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini dile getirdi.

Kiralık araçla eski eşini takip etmiş

Sanık, cinayette kullanılan pompalı tüfeği internetten temin ettiğini ve kırsal mahallede havaya ateş açmak için aldığını öne sürdü.

Olay günü tüfeği, kiraladığı aracın arkasına koyduğunu anlatan sanık Ferhat K, şu ifadeleri kullandı:

"Köye gitmeden Meliha ile konuşmak istedim. Meliha'nın fakültede olduğunu bilmiyordum. Taksiye bindi, evden ayrıldı, üniversiteye girdi. Üniversitede kapı kapandı. Güvenliğe, 'Eşim içeri girdi, 10 dakika konuşup çıkacağım.' dedim. Kiralık araçla içeri girdim. Meliha, Edebiyat Fakültesi'nin içerisine girdi. 15-20 dakika içeriden çıkmadı. Oradaki bir öğrenciye fakültenin ne amaçla kullanıldığını sordum. 'Meliha öğretmen mi oldu?' dedim kendi kendime. Beni görüp panikler diye arabadan inmedim. Meliha, arkadaşıyla kapıdan çıktı. Arabadan indim, tüfeği aldım. Etrafa sıkıntı vermeyeyim diye tüfeği eşofmanıma sardım. Tüfeği kullanmak için götürmedim."

Eski eşiyle konuşmak istediğinde, kendisine hakaretle karşılık vererek uzaklaştığını ileri süren sanık, şöyle devam etti:

"Ben de 'Bekle, kaçma 3 çocuğumuz var.' dedim. Panikledi, kaçarken tüfek ateş aldı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. Çevreden bağıranlar oldu. Meliha yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diyenler oldu, ben de 'ambulans çağırın' dedim. Telefonumun tuş kilidini açamadım. Çevredekiler, 'tüfeğini bırak' deyince arabaya bıraktım. Telefonumla video çekilmiş. Birkaç kişiye daha video gitmiş, haberim yok. Meliha'nın bu şekilde vurulduğunu görünce üzüldüm, pişman oldum. Arabaya bindim, emniyete gidiyordum. Trafik polislerine 'istemeyerek bir olay oldu' dedim. Sonra beni teslim aldılar. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemezdim. Hala olayın etkisindeyim."

"Görüştüğümüzde anneme iftira atıyordu"

Öldürülen kadının oğlu Hayrullah K. ise "Annemiz bizim yanımızdaydı. 2-3 gün bizi bırakıp, eve gelmemesi söz konusu değildir. Yalnız bırakmadı bizi. Biz babamızı istemiyorduk, mahkeme kararı olduğu için görüşüyorduk. Her buluşmamızda, 'Ona bunu yedirmeyeceğim, en kısa zamanda gününü görecek, onun ölümü benim elimden olacak.' derdi. Görüştüğümüzde anneme iftira atıyordu. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi önünde, 23 Ekim 2025'te eski eşi Ferhat K. (43) tarafından pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, otomobiliyle kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalanan zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.