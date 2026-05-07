Üç Fidan Çiğli'de Anıldı

07.05.2026 10:10  Güncelleme: 11:12
(İZMİR) - Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 54. yılında Çiğli'de düzenlenen törenle anıldı. Çiğli Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Örgütü'nün katılımıyla gerçekleşen anmada, Üç Fidan'ın mücadele ruhu ve bıraktıkları miras vurgulandı.

Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen anma programına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve ilçe yönetimi, CHP Çiğli Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile yönetimleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende anıta karanfiller bırakıldı, bağlama eşliğinde türküler seslendirildi.

Yıldız: "Üç Fidan ölümsüzdür"

Anma töreninde konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın Türkiye'nin hafızasında ve mücadele tarihinde silinmez bir yere sahip olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Bizim ağabeylerimiz, yiğitlerimiz bir gün öldü ama tarih onları yazdı. Mertler bir kez ölür ama dünya var olduğu sürece Üç Fidan her zaman yaşayacaktır. Onları yalnızca yılda bir gün anmadığımızı herkesin bilmesini isterim. Aynı davaya inandığım ve aynı coğrafyada yaşadığım için onları dava arkadaşım olarak görüyorum. Üç Fidan ölümsüzdür, tarih her zaman yiğitleri anacaktır."

Akar: "İdeallerinden vazgeçmedik"

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ise yaptığı konuşmada, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın savunduğu düşüncelerin bugün hala yaşatıldığını ifade etti. Akar, "54 yıldır onların ideallerinden hiç vazgeçmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Denizlerin savunduğu düşünceler uğruna mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların karşısında bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

