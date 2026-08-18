Üç Kardeşin Kazada Ölümü - Son Dakika
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Üç Kardeşin Kazada Ölümü

Üç Kardeşin Kazada Ölümü
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Uskumruköy'deki kaza sonrası 3 kardeş hayatını kaybetti, aile yoğun bakımda. Kamyon şoförü tutuklandı.

Uskumruköy'deki kazada hayatını kaybeden kardeşler, Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13) son yolculuğuna uğurlandı. Anne Sözdar İçen ve baba Yasin İçen'in yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Kaza, 16 Ağustos pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen Emrullah A. yönetimindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emrullah A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi. Emrullah A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden kardeşler, Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen, Bağcılar Hz. Ömer Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç Kardeşin Kazada Ölümü - Son Dakika

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