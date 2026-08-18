Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

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TBMM’de 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan yeni kurul resmen faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurulun 24 Ağustos’ta yapması planlanan ilk toplantısında, silah bırakma ve fesih süreçlerinin ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar ile kurulacak alt komisyonlar masaya yatırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanan 7595 Sayılı “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” kapsamında öngörülen yeni kurul resmen faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında görev yapacak olan kurul, yasanın yayımlanmasıyla birlikte resmi olarak kurulmuş oldu. Sürecin hızla ilerlemesiyle, kurul üyesi olan bakanlar ve ilgili kurumlar da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalara vakit kaybetmeden başladı.

İLK TOPLANTININ GÜNDEMİ: SİLAH BIRAKMA VE ALT KOMİSYONLAR

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kritik bir rol üstlenecek olan kurulun, ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bu tarihi toplantının ana gündem maddelerini, kurulun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi oluşturacak. Toplantıda ayrıca, silah bırakma ve fesih süreçlerinin ortaya çıkaracağı ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonların detayları masaya yatırılacak. Kurul üyelerinin gündeme taşıyacağı konular ve kurumlar arasında sıkı bir koordinasyon gerektiren hususlar da bu ilk buluşmada değerlendirilecek.

HEDEF MİLLİ BİRLİK VE HUZUR

Sürece ilişkin yapılan değerlendirmede, oluşturulan bu yeni mekanizmanın temel hedefinin milli birlik, kardeşlik ve huzurun kalıcı olarak tesisi olduğu vurgulandı. Kurulun, 7595 Sayılı Kanun ile kendisine tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek adına kurumlar arası etkin bir koordinasyonla yoğun bir mesai yürüteceği ifade edildi.

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Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta - Son Dakika

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