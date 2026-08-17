Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse... - Son Dakika
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Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse...

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Maden işçileri, yasal alacaklarının ödenmesi için günlerdir Ankara'da eylem gerçekleştiriyor. Bakanlığın konuyu yakın takip ettiğini ifade eden Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Biz bakanlığımıza bu işin çözüm noktası hakkında önerilerimizi sunduk. Onlar da yakinen takip ediyor. Patron da geçen hafta bildirdi. Bu haftayı sabırla bekliyoruz. Bu hafta ödenmezse eylemlerimizi şiddetli bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Maden işçileri, yasal alacaklarının ödenmesi için günlerdir Ankara'da eylem gerçekleştiriyor. Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle yaptıkları eylem sürüyor.

Ankara'da Madenci Anıtı önünde eylem yapan işçiler, "Etkisiz, yetkisiz Ali Vahit", "Hak, hukuk, adalet", "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz", "Sayın Cumhurbaşkanım duy sesimizi" yazılı dövizler taşıyarak oturma eylemi yaptı.

22 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Burada açıklama yapan Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, şunları söyledi:

"22 gündür Ankara'nın çeşitli noktalarında hak arama mücadelesi devam ediyor. Görünen o ki bu mücadele devam edecek. Geçen hafta tüm kamuoyunun da bilgisi üzere, işyeri sahibi Sebahattin Yıldız, perşembe ve cuma günü ödemelerin başlayacağını, önümüzdeki hafta, yani bu hafta için, Yıldızlar Holding'e bağlı işçilerin alacağının kalmayacağını beyan etmişti. Kendilerine de bildirdik: Biz tüm haklarımız alıncaya, yasal haklarımız ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağımızı beyan ettik. 

Bu haklar neler? Kıdem tazminatlarını eski çıkış tarihiyle ödedi. Burada bir yanlışlık var. İkincisi, Çalışma Bakanlığımızın belirttiği üzere, ücretsiz izin sürelerinin ödenmesi lazım. Yıllık izinlerin ödenmesi lazım. İhbar, icra ve bireysel emeklilik kesintilerinin ödenmesi lazım. Bunlar ödenmediği sürece Ankara'dan ayrılmayacağız. İnşallah kısa bir sürede kendileri bu işi ayarlarlar. Yoksa gerçekten herkese bir zulüm. Kendisine zulüm, burada hak arayan arkadaşlara zulüm, ailesine zulüm. Her gün gözaltı olsa o da bir çözüm değil."

"ORTADA BİR CENAZE VAR"

Sorunun masada bitmesi gerektiğini dile getiren Kocabıyık, "Gözaltına alınmakla çözüm olmuyor. Ortada bir cenaze var arkadaşlar. Bu cenazeyi hep beraber kaldırmamız lazım. Bu da kimin sayesinde olacak? Bu da devletimizin bakanları, ilgili firma ve yetkili sendika olarak bizim masada oturarak bu sorunlara bir an önce çözüm bulmamızla olacak. Yoksa gerçekten Ankara halkı da sıkılır. Buradaki çalışanlar sıkılmaz, onu da söyleyeyim. Bizi 'yılacak' diye düşünüyorlarsa biz kesinlikle yılmayız" dedi.

Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse...

"DERDİMİZ TEK: HERKES HAKKINI ALSIN"

Talih Kocabıyık, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde, yaklaşık 4 aydır eylemlerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha öncesi de var ama dört aydır Ankara Emniyeti tüm güçleriyle seferber oluyor. Buradan soruyorum: Sayın Valim, dört aydır bu arkadaşların güvenliğini emniyet olarak hep sağlıyorsunuz. Burada yapılan masraf için dünya kadar para harcandı. Bunu hiç sormuyor musunuz? İşçilerin yetkilisini çağırın. Bu masrafları kendisinden talep edin. Şuna emin olun: Ödeyeceği paranın yarısı burada masraf olarak harcanmıştır arkadaşlar. Emniyetle hiçbir zaman karşı karşıya gelme gibi bir derdimiz yok. Olmaz, olamaz zaten. Derdimiz tek: Herkes hakkını alsın. Sonra nasıl çalışıyorsa, kimle çalışıyorsa çalışsın. Biz bakanlığımıza bu işin çözüm noktası hakkında önerilerimizi sunduk. Takdir kendilerinin. Onlar da yakinen takip ediyor. Patron da geçen hafta bildirdi. Bu haftayı sabırla bekliyoruz arkadaşlar. Bu hafta ödenmezse eylemlerimi şiddetli bir şekilde devam ettireceğim.

70 kişinin güncel tazminatı hesaplananlar da var içinde. Eski tarihten ödenenler de var içinde. Güncel tutardan hesaplamamış. Diğer kalan 500 kişi için de herhangi bir ödeme yapılmadı. Onlar için de bu hafta içinde ödeme bekliyoruz. Çünkü kendisi 'Kimsenin alacağı kalmadı' diye beyan etti. Biz firmadan sadaka istemiyoruz. Biz firmadan hakkımızın fazlasını istemiyoruz. Arkadaşlar, kuruşu kuruşuna hak ettiğini istiyor."

"YASAL ALACAKLARIMIZI TALEP EDİYORUZ"

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydeden Kocabıyık, "Orada yanlış ve eksik beyanlarda bulunmuşlar. O eksik beyanları da biz kendilerine ilettik. Şirketin yetkili müdürlerine ve patrona bildirdik. Saydığımız kalemlerin beş tanesini kabul ediyor, 'Bir tanesini kabul etmem' diyor. 'Mahkemelik oluruz' diye bir dönüş oldu. O da ücretsiz izin konusunda. O bizi bağlamaz. Sayın Bakanlığımızın Teftiş Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda biz yasal alacaklarımızı talep ediyoruz. Fazla bir para talep etmiyoruz" diye konuştu.

"BU SEFER SÖZÜNDE DUR"

Holding sahibine, yetkililere ve kamuoyuna seslenen Kocabıyık, şunları söyledi:

"Firmayla, yetkili sendika olarak biz masada oturup bu işi çözmediğimiz sürece bu işin sonu yok. Diğer arkadaşlar gözaltına alınır, biz de alınırız. Her gün burada bayrak vurmak sorun çözmez. Bu sorun masada çözülecektir. Yetkilileri, büyüklerimizi bir an önce masaya davet ediyoruz. Daha önce yaptığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklamada bulunmuştu. 1 Mayıs'ta 'madenci arkadaşların alacağı kalmadı' demişti. Eksik bilgi gitmiş kendisine. Daha sonra üç tane bakan garantör oldu. Onları da maalesef kötü bir pozisyona düşürdü. Sevgili patron, iş yeri sahibi; iki sefer boşa çıkardın. Bu arkadaşları yıllardır boşa çıkardın. Bu sefer sözünde dur. Herkes mutlu, huzurlu bir şekilde evine dönsün."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Ankara, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden işçileri günlerdir sokakta: Bu hafta ödenmezse... - Son Dakika

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