8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
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Halk sağlığını, piyasa düzenini ve devletin vergi gelirlerini hedef alan yasa dışı faaliyetlere karşı dev bir soruşturma başlatıldı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. 8 ilde eş zamanlı başlatılan soruşturmada 25 şirkette arama yapıldı, 47 yönetici ifadeye çağrıldı.

Halk sağlığını, piyasa düzenini ve devletin vergi gelirlerini hedef alan yasa dışı faaliyetlere karşı dev bir operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Şeker Soruşturması" kapsamında gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan soruşturmada 25 şirkete yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, 47 şirket yöneticisi ise ifadeye çağrıldı.

KOTAYI AŞTILAR, ÜRÜN ADLARINI FATURALARDA GİZLEDİLER

Operasyonun fitilini, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının ortak incelemeleri ateşledi. Yapılan denetimlerde, nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların Şeker Kanunu’nun belirlediği kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi.

İncelemelerde, piyasaya sürülmemesi gereken ürünlerin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta" ve "fruktoz" gibi farklı adlarla faturalandırılarak gizlendiği ve faturadaki ürün ile teslim edilen fiili ürün arasında ciddi farklılıklar bulunduğu ortaya çıkarıldı.

8 İLDE 26 ADRESE OPERASYON, 47 YÖNETİCİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Tespit edilen usulsüzlükler üzerine düğmeye basan ekipler; İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da toplam 26 adrese baskın düzenledi. İnceleme altındaki 25 şirkette arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

SUÇLAMALAR NE?

Soruşturmanın kapsamı oldukça geniş tutuluyor. Şüpheliler ve firmalar hakkında şu suçlamalarla adli süreç yürütülüyor:

  • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
  • Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı
  • Yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma (sahte/yanıltıcı fatura)
  • Özel belgede sahtecilik
  • Piyasada fiyatları etkileme

Bakan Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve haksız kazanç sağlayan hiçbir yapıya geçit verilmeyeceğini ve hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli gücümüzdür.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta”, “fruktoz” ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen “Şeker Soruşturması”nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."

Akın Gürlek, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    helal olsun adalet bakanına,tam yol ileri 5 0 Yanıtla
  • Sabri Güler Sabri Güler:
    Türkiye’de vergi kaçakçılığına önle israfı da önle iki yılda Türkiye düze çıkar başka hiçbir şey yapmana gerek yok 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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