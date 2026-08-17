Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu - Son Dakika
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Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu
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İstanbul Esenler'de 15 gün önce kaybolan 75 yaşındaki İ.B.'nin cesedi, Bursa Mustafakemalpaşa'da bir buğday tarlasında bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İstanbul’un Esenler ilçesinde 15 gün önce kaybolan 75 yaşındaki adamın cansız bedeni, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir buğday tarlasında bulundu. Jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUĞDAY TARLASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Adaköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde sürülmüş bir buğday tarlasının ortasında, 75 yaşındaki İ.B.’ye ait cansız beden bulundu. İlk değerlendirmelere göre İ.B.’nin yaklaşık 10-15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu

Olay, Adaköy Mahallesi Kavak Bayır mevkisinde meydana geldi. Bölgeden geçen bir vatandaş, tarlanın ortasında başında bir köpeğin beklediği karartıyı fark etti. Şüphelenerek eve gidip gördüklerini babasına anlatan vatandaş, daha sonra babasıyla birlikte bölgeye döndü. Yakından yaptıkları kontrolde cismin bir erkeğe ait cansız beden olduğunu fark eden baba ve oğul, durumu Adaköy Mahalle Muhtarı İsmail Sarı’ya bildirdi.

Muhtar Sarı’nın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

15 GÜN ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki İ.B. hakkında 30 Temmuz’da İstanbul’un Esenler ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Günlerdir kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedenine Mustafakemalpaşa’nın kırsal Adaköy Mahallesi’nde ulaşılması üzerine, İstanbul’dan Mustafakemalpaşa’ya uzanan süreç de incelemeye alındı.

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, uzun süredir açık alanda bulunduğu değerlendirilen cansız bedenin vücut bütünlüğünün zarar gördüğü tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre İ.B.’nin yaklaşık 10-15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İ.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu

İSTANBUL’DAN MUSTAFAKEMALPAŞA’YA UZANAN GİZEM

Jandarma ekipleri, İ.B.’nin İstanbul Esenler’den Mustafakemalpaşa’ya nasıl geldiğini, Adaköy Mahallesi’ndeki bölgeye ne şekilde ulaştığını ve ölümünün nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. İ.B.’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Polisiye, 3. Sayfa, İstanbul, Jandarma, Esenler, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni buğday tarlasında bulundu - Son Dakika

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