Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın - Son Dakika
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Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

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Adana'da boşandığı eski eşi tarafından evinde 8 yerinden bıçaklanan Ayşe Katırcı, yoğun bakımda hayati tehlikeyi atlattı. Katırcı, eski eşine hapisten çıkmaması için gereken cezanın verilmesini istedi. Katırcı, "Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı" dedi.

Adana'da yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından evinde 8 yerinden bıçaklanarak yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Katırcı hayati tehlikeyi atlattı. Katırcı, eski eşine gereken cezanın verilmesini isteyerek, "Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı" dedi.

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

DEFALARCA KEZ YARDIM İSTEMİŞTİ

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif T., Ayşe Katırcı'nın evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, kadını 8 yerinden bıçakladı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Katırcı, 1 haftanın ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın
Ayşe Katırcı'nın, saldırıdan önce sesini duyurmak için verdiği demeçte çekilen fotoğrafı

"HAPİSTEN HİÇ ÇIKMASIN"

Olaya ilişkin konuşan Ayşe Katırcı, eski eşi ile on yıldır ayrı olduklarını ve bir türlü peşini bırakmadığını söyleyerek, "Sürekli tehdit ederek evimi basmaya başladı. Bir gün bana bunu yapacağını biliyordum. Sürekli şikayette bulundum ama sonunda bu olay başıma geldi. Şu an çok büyük acılar içindeyim. Gereken ceza neyse verilmesini ve hapisten hiç çıkmamasını istiyorum. Bunun gibilere af veya indirim asla indirim verilmemesini istiyorum" dedi.

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

"BEN BU CANİ YÜZÜNDEN YATAĞA BAĞLANDIM"

Şahsın hapisten çıkıp yeniden öldürme girişiminde bulunmasından korktuğunu dile getiren Katırcı, "Psikolojim alt üst oldu. Oradan bir daha çıkmayacağının garantisini istiyorum. Benim çocuklarım annesiz kalacaktı. Ben bu cani yüzünden bu yatağa bağlandım. On gündür çekmediğim acı kalmadı ve acılarım devam ediyor. Gereken neyse cezasının çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

BÖYLE YARDIM İSTEMİŞTİ

Ayşe Katırcı, saldırıdan günler önce sesini duyurmak için röportaj vermişti. Katırcı, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum. O dönem şikayetçi olmuyordum, şimdi ise sürekli şikayetçi oluyorum. Bu hayatta bana cehennemi yaşatıyor. Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Saldırı, Kadın, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemal Kemal:
    Adana Hindistan'a bağlansın, ben razıyım. 0 0 Yanıtla
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