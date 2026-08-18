Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Menajer, Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımdaki geleceğini görüşmek üzere yönetimle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Oosterwolde'nin menajeri İstanbul'a geldi. Menajerin İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Yapılacak görüşmenin ana gündem maddesini Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceği oluşturacak. Tarafların gerçekleştireceği toplantının ardından Hollandalı futbolcunun durumunun daha net bir hal alması bekleniyor. Oosterwolde'nin menajerinin İstanbul'dan yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi - Son Dakika
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