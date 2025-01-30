Uçak Helikopterle Çarpıştı

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(ANKARA) - Amerikan Airlines şirketine ait bir yolcu uçağı, Washington DC'de bir helikopter ile çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

Amerikan Airlines şirketine ait bir yolcu uçağının, bir helikopterle çarpışarak DC bölgesindeki Reagan Havaalanı yakınlarındaki Potomac Nehri'ne düştüğü bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında bir yolcu uçağı, piste yaklaşırken havada bir helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Yetkililerin, bölgeye arama kurtarma botlarını sevk ettiği öğrenildi.