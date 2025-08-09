Uçak Kaçırma Hikayesi: Bekle Bizi Brüksel

Başrolünde Caner Cindoruk'un yer aldığı, Necmi Sancak'ın yazıp yönettiği "Bekle Bizi Brüksel" filminin çekimleri tamamlandı.
Tüm ülkeyi derinden etkileyen bir uçak kaçırma hikayesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Deniz Işın, Hande Doğandemir, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı, Hüseyin Avni Danyal, Sermet Yeşil, Can Bartu Arslan, Zihni Göktay yer alıyor.
Yürütücü yapımcılığını Eda Sinem Bakıoğlu'nun gerçekleştirdiği filmin görüntü yönetiminde Meryem Yavuz, yapım tasarımında Zeynep Koloğlu, kurgusunda ise Osman Bayraktaroğlu bulunuyor.
Maara Film yapımı "Bekle Bizi Brüksel"in festival ve vizyon takvimi gelecek aylarda açıklanacak.
