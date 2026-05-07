Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada
07.05.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada
Haber Videosu

ABD'de Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, seyir halindeki tıra çarptı. Feci kaza kameraya yansırken şans eseri yaralanan olmadı.

ABD'de uçuş güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. New Jersey eyaletinde yer alan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının iniş takımı havaalanı yakınındaki yolda seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada, tır şoförü hafif şekilde yaralandı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İtalya'nın Venedik kentinden kalkış yapan United Airlines'a ait Boeing 767 tipi uçakta, kaza sırasında 231 yolcu ve mürettebat bulunduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili kapsamlı bir uçuş güvenliği soruşturması yürüteceklerini ve bu süreç kapsamında mürettebatın görevden alındığını belirtilerek, uçaktaki hasar durumunun incelendiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlatarak, United Airlines'tan kokpit ses kayıt cihazı ile uçuş veri kayıt cihazını teslim etmesini talep etti.

Kaza anı tırdaki araç iç ve dış kameraları ile çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

3. Sayfa, Güncel, Dünya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
“‘Oh be’ dedirtecek aday“ Ali Babacan mı Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar "‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı Esenler Erokspor'da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:09:28. #7.13#
SON DAKİKA: Uçak tıra çarptı! Feci kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.