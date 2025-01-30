Uçak ve Helikopter Kazası Sonrası Başsağlığı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Washington'da bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Vaşington yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.
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