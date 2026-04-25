Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı

25.04.2026 22:37
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş emniyetini tehdit eden taşınabilir bataryalarla (powerbank) ilgili yeni kuralları açıkladı. Buna göre, hava araçlarında powerbank’lerin şarj edilmesi tamamen yasaklandı. Yeni düzenlemeyle yolcu başına taşınabilecek cihaz sayısı da 2 adetle sınırlandırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yapılan açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu.

POWERBANK ŞARJ EDİLMESİ YASAKLANDI

Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre, ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazların (powerbank) uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığı aktarıldı.

BİR YOLCU İKİ POWERBANK TAŞIYABİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi.

Kaynak: DHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü

23:10
Osimhen derbide oynayabilecek mi Kararı maç saatinde o isim verecek
Osimhen derbide oynayabilecek mi? Kararı maç saatinde o isim verecek
22:50
TFF’ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
TFF'ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
22:35
Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız
Göç ediyor gibi gözükseler de gerçek çok farklı! Görüntüdeki isimlerin kim olduğuna epey şaşıracaksınız
21:41
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?
21:27
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
21:21
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
Netanyahu'dan Lübnan'a "şiddetli saldırı" emri
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
