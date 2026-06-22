Uçakta Hasar, Yolcular Güvenle Tahliye Edildi - Son Dakika
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Uçakta Hasar, Yolcular Güvenle Tahliye Edildi

22.06.2026 21:08
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Stuttgart-Gaziantep uçuşunda iniş sonrası ön iniş takımında hasar oluştu, yolcular güvenle tahliye edildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Stuttgart– Gaziantep seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından ön iniş takımında hasar meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SunExpress'e ait TC-SPE kuyruk tescilli, Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patlamış ve ön iniş takımında hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Stuttgart, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçakta Hasar, Yolcular Güvenle Tahliye Edildi - Son Dakika

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