UCLA'ya Federal Fon Kesintisi

California Üniversitesi (UCLA), federal yönetimin kampüste "antisemitizm iddialarını" gerekçe göstererek üniversiteye sağlanan araştırma fonlarından bazılarını kesme kararı aldığını bildirdi.

ABD federal yönetimi, kampüslerde düzenlenen Filistin'e destek gösterileri nedeniyle ülke genelindeki üniversitelere baskı yapmaya devam ediyor.

UCLA Rektörü Julio Frenk, üniversitenin internet sitesinde paylaştığı açıklamada Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve diğer kurumlar aracılığıyla üniversiteye sağlanan belirli araştırma fonlarının askıya alındığına dair federal hükümetten resmi bildirim aldıklarını belirtti.

Federal hükümetin fon kesintisine gerekçe olarak kampüsteki antisemitizm iddialarını gösterdiğini aktaran Frenk, "Bize iletilen resmi yazıda federal hükümet, neden olarak antisemitizm ve önyargı iddialarını gösteriyor. Araştırmaların fonunu kesmek gibi geniş kapsamlı bir yaptırım, iddia edilen ayrımcılığı ortadan kaldırmaya hiçbir şekilde katkı sağlamıyor." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığının 30 Temmuz'daki açıklamasında, üniversitenin,İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara "kasten kayıtsız kalarak" Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakanlığın, California Üniversitesini Yahudi Amerikalıları tehlikeye attığı için ağır bir bedel ödemeye zorlayacağı" ve üniversite bünyesindeki kampüslere yönelik soruşturmaların sürdürüleceği kaydedilmişti.