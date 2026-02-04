Uclg-Mewa Kültür ve Turizm Komitesi Yeni Dönem Toplantısı, Muğla'da Yapılacak

(MUĞLA)- 2025–2028 dönemi UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi'nin ilk resmi toplantısı, 7 Şubat'ta Muğla'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık yapacak.

Toplantıya; UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Beit Jala Belediyesi (Filistin) Başkan Yardımcısı Issa Nazzal, Şanlıurfa Belediye Başkanı ve UCLG MEWA Kültür Elçisi Mehmet Kasım Gülpınar, Komite Eş Başkanları Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsü Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Azize Ökten ile Dünya Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual ile birlikte turizm sektörü temsilcileri katılacak. Toplanti hibrit formatta olup toplamda yaklaşık 70 yerel yönetim temsilcisi kültür ve turizmin bölgedeki geleceğini tartışacak.

Yeni dönemin yol haritası belirlenecek

Toplantı kapsamında Komite'nin 2025–2028 dönemine ilişkin yeni vizyonunun paylaşılması, kültür ve turizm alanında bölgesel ve yerel ölçekte güncel eğilimlerin ele alınması, turizm, sürdürülebilirlik ve kültürel yönetişim başlıklarının tartışılması, 2022–2025 dönemi faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 2026 sonrası için stratejik öncelikler ile çalışma takviminin belirlenmesi amaçlanıyor.

Toplantı, Muğla'nın kent diplomasisi yaklaşımı, uluslararasılaşma hedefleri ve sürdürülebilir turizm vizyonunun Dünya Belediyeler Birliği platformu aracılığıyla uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesi açısından önem taşıyor.

Bölgesel kültür ve turizm iş birliği Muğla'da buluşuyor

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi, Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren, kültür ve turizm odaklı tematik bir komite olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Komite Başkanlığı, 3 Ekim 2025 itibarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülürken; Komitede, Türkiye, Ürdün, Lübnan, İran ve Filistin'den toplam 65 üye belediye yer alıyor.

"Bölgesel ölçekte güçlü bir iş birliği zemini ve stratejiyi oluşturmayı hedefliyoruz"

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür ve turizmin kentlerin geleceğinde stratejik bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komitesi'nin Başkanı olarak yeni dönem ilk toplantısına Muğla olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kültür ve turizm, yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı değil; kentlerin kimliğini koruyan, yerel değerleri görünür kılan ve sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan temel unsurlardır. Aşırı turizm baskısı, iklim krizi ve kültürel mirasın korunması gibi başlıklar bugün tüm kentlerin ortak gündemidir. Bu toplantı ile yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımını güçlendirmeyi, ortak çözümler üretmeyi ve bölgesel ölçekte güçlü bir iş birliği zemini ve stratejiyi oluşturmayı hedefliyoruz."