Üçlü Müzakereler Ertelendi

09.03.2026 22:26
Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ertelendiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunun Orta Doğu'daki gelişmelerden dolayı ertelendiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Rusya ve Ukrayna arasında mart başında yapılması planlanan üçlü müzakerelerin yeni turunun ertelendiğini aktaran Zelenskiy, "Şimdilik müttefiklerimizin önceliği ve tüm dikkati İran çevresindeki duruma odaklanmış durumda ve bu nedenle, Amerikan tarafının önerisiyle bu hafta için planlanan toplantı ertelendi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna müzakere heyeti ile bugün bir araya geldiğini ve ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi amacıyla her zaman görüşmeler için hazır olduklarını açıkladı.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Şubat tarihlerinde de üçlü müzakerelerin üçüncü turu düzenlenmişti.

Müzakerelerin 4. turunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de mart başında yapılması planlanıyordu.

Kaynak: AA

