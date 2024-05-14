UCM, Libya\'da bir ofis açmak için istekte bulundu

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NEW Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, davalara ilişkin soruşturma süreçlerini desteklemek için Libya'nın başkenti Trablus'ta bir ofis açılmasına dair istek olduğunu bildirdi.

Khan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen oturumda UCM'deki Libya davaları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Birlikte çalışma ve işbirliğinin önemine işaret eden Khan, "Mevcut çalışma şekli devam ederse boşluğa doğru ilerleriz." uyarısında bulundu.

Khan, davalara ilişkin son 6 aydır önemli ilerleme kaydettiklerini belirterek, ekibinin 3 farklı coğrafyada 80 misyon tamamladığını, 800 kanıt toparladığını ve 30 açıklama aldıklarını ifade etti.

Mültecilere yönelik suçlara karşı da önemli ve somut delil elde ettiklerini kaydeden Khan, bunun özellikle gözaltı merkezlerindeki suçlara ilişkin olduğunu kaydetti.

Libya'nın desteğine ihtiyacımız var"

Khan, BMGK'nin 1970 sayılı kararı uyarınca Libya'daki suçların soruşturulması bağlamında çok önemli bir yol haritası oluşturulduğuna dikkati çekerek, bunun Libya'da çalışmaları genişletme ve hızlandırma imkanı sunacağına vurgu yaptı.

Yol haritasının Libya'daki taraflar, BMGK ve diğer ülkelerle uygulanacağını ifade eden Khan, ilk etapta 2025 sonuna kadar soruşturma kısmının tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Khan, yol haritası uyarınca ikinci etapta Libya'ya desteğin artırılmasının planlandığını belirterek, teknik destek sağlanacağını, ilişkilerin derinleştirileceğini söyledi.

"Libya'nın desteğine ihtiyacımız var. Sadece kişisel çıkarlar ya da UCM'nin çıkarları için değil, insanlığın ortak çıkarı için desteğe ihtiyacımız var." diyen Khan, davalara ilişkin soruşturma süreçlerini desteklemek için Trablus'ta bir ofis açmalarına dair istek olduğunu dile getirdi.

"Bu odada güce ve nüfuza sahip devlerin olduğunun farkındayım"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia'nın, 2015'ten beri UCM'nin Filistin hakkında hiçbir işlem yapmadığını belirtmesi ve ABD Kongresinin UCM'nin ABD ve müttefik ülkelerden kişileri soruşturması halinde yaptırım talebinde bulunmasının bu durumla bir alakası olup olmadığını sormasıyla ilgili tekrar söz alan Khan, Nebenzia'ya "endişeleri" için teşekkürlerini iletti.

Kendisi ve ofisinin tehditler karşısında "sarsılmayacakları ve pes etmeyeceklerini" kaydeden Khan, kurbanlar için adalete sahip çıkma sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Khan, "Bu odada güce ve nüfuza sahip devlerin olduğunun farkındayım. Biz uluslararası bir örgütün uluslararası memurlayız. Bağımsız şekilde hukuku uygulamak için uğraşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.