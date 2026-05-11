Ücretsiz Halk Plajları Projesi Genişliyor
Ücretsiz Halk Plajları Projesi Genişliyor

11.05.2026 12:45
Bakanlık, Bitlis, Sinop ve Samsun'da yeni halk plajlarıyla ücretsiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmaları sürdürülen üç yeni halk plajı ile vatandaşların ücretsiz ve nitelikli hizmete erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri, hem yerel halkın turizm imkanlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019'da başlatılan 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor.

Bu kapsamda başlatılan Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam ediyor.

Bu projelerle mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da plajlara erişiminin artırılması hedefleniyor.

Girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunulurken, tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor.

Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor.

Plajlarda yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 13:54:33.
