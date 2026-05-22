Ücretsiz Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Başladı

22.05.2026 14:16
Gençlik ve Spor Bakanı, 12-25 yaş arası gençler için yaz kamplarının başvuru sürecini duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz olarak düzenlenen yaz gençlik kampları için başvuruların başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz an geldi çattı. 2026 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 21 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular 'e-genc.gsb.gov.tr' web adresinden yapılabilecek. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek. Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler; 'genclikhizmetleri.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: DHA

