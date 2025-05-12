Uçurtma Şenliği Depremzede Çocuklar İçin

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından depremden etkilenen çocuklar için "3'üncü uçurtma şenliği" programı düzenlendi.

Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen çocuklar için bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri ile yüzlerce çocuk katıldı.

Beyler Mahallesi Mamuşun Tepesi mevkiinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından kendilerine hediye edilen 500 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

Çocuklarla sohbet eden dernek üyeleri, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.