Uçurtma turnuvası Wuhan\'da düzenlendi

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Uçurtma yarışından çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bulunan Mulan çayırlarında Cumartesi günü başlayan uçurtma turnuvası, yurtiçi ve yurtdışından profesyonel uçurtma pilotlarını bir araya getirdi.

Bu yıl, 18 ülke ve bölgeden 42 temsilcinin katıldığı müsabakalarda en yüksek uluslararası katılımcı sayısına ulaşıldı.

Turnuvaya ayrıca 35 üst düzey Çinli uçurtma ekibi de davet edildi.

İki gün süren turnuvada 8 müsabaka ve 5 geleneksel gösteri düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)