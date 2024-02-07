Orhaneli\'de uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına beraat kararı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına hakkında beraat kararı verilen davanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 26 Eylül 2022'de, eşi Ali Gülenç tarafından darbedildiğini belirten Arzu Gülenç'in Orhaneli ilçesinde sağlık kurumuna başvurduğu anımsatıldı.

Kararda Arzu Gülenç, eşi Ali Gülenç'in kendisini 25 Eylül 2022'de yatsı ezanı sonrası araçlarıyla Orhaneli ilçesindeki Sinek Kayası mevkisinde bulunan ağaçlık alana götürdüğünü, eşinin alkol ve uyuşturucu madde kullanımı olduğunu, o gece kendisinden ilişkiye girmesini talep ettiğini, kabul etmeyince de aralarında bir tartışma yaşandığını beyan ettiğine yer verildi.

Eşi tarafından darbedilen kadının bilincini yitirdiğini, gözlerini açtığında uçurumdan aşağı yuvarlandığını anladığını, yattığı yerden doğrulup baktığında etrafta kimseyi göremediğini, patika yolu takip ederek yukarı çıktığında aracın farlarının yanık ve kapılarının da açık vaziyette ve eşinin araç içerisinde olmadığını gördüğüne ilişkin beyanları kararda yer aldı.

Söz konusu kararda, sanığa ait adli raporda da vücudunun birçok yerinde morluk, yırtık, sıyrık bulunduğu, kolunda kırık olduğunun tespit edildiği, maktul ve sanığa ait alınan tırnak örneklerinde tespit edilen DNA kalıntılarından da taraflar arası arbede yaşandığının sabit olduğu, akabinde sanığın aldığı darbeler sonucu bayıldığı, sabah olup kendine geldiğinde ise etrafına bakındığı, ancak eşini göremediği, içinde bulunduğu durumun verdiği heyecan ve korkuyla olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

Maktulün yapılan ölü muayenesinde de yüksekten düşmesi sebebiyle yaşanan genel beden travması ve kafatası kemik kırığı dışında vücudunda herhangi bir darp cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Maktulün ve sanığın fiziki özellikleri karşılaştırıldığında sanığın maktule karşı koyamayacak fiziki yapıda olduğu, sanığı olay sonrası bulan tanıkların sanığın, eşinin kendisine zarar vermesinden duyduğu endişe halinin devam ettiğini gözlemlemiş olması, olayın gece meydana gelmesi, olayın meydana geldiği yerin fiziki koşulları itibarıyla yoğun çalılık ve ağaçlık bir alan olup düzlük alanın bittiği yerden itibaren engebeli ve sarp bir arazi yapısının olması, maktulün olay sırasında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olması da dikkate alındığında maktulün, sanığı darbettiği sırada sarp arazide dengesini kaybederek sanıkla beraber aşağıya düşmüş olduğu, meydana gelen ölüm olayında sanığa atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı kanaatine varılmakla sanığın atılı suçtan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair karar verilmiştir."

Davanın geçmişi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2022 yılının eylül ayında meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Dündar Mahallesi'nde yaşayan Ali Gülenç, eşi Arzu Gülenç'i otomobille bölgedeki bir uçurum kenarına götürmüştü.

Aralarındaki tartışma sırasında uçurumdan düşen çiftten Ali Gülenç olay yerinde hayıtını kaybetmiş, sonraki gün bir servis sürücüsü tarafından ağır yaralı olarak yol kenarında bulunan eşi Arzu Gülenç ise hastaneye kaldırılmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanık Arzu Gülenç'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında heyet, sanığın, "eşi kasten öldürme" suçundan beraatine hükmetmişti.