UEFA, Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi - Son Dakika
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UEFA, Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki 'bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS'a) gidecek.

05.07.2024 15:25
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(ANKARA) - UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS'a) gidecek.

Avusturya maçında attığı 2 golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan A Milli Futbol Takımı Futbolcusu Merih Demiral karşılaşmada "bozkurt" işareti ile sevindi. Bu hareketi sonrası Merih Demiral 4 farklı suçlama ile UEFA Disiplin Komitesi'ne sevk edildi.

UEFA Disiplin Kurulu, Demiral'a 2 karşılaşmadan men edilmesine hükmetti. UEFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Merih Demiral'a yöneltilen suçlamalara ve cezaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Genel davranış ilkeleri, Madde 11(1), temel terbiye kurallarının ihlali, DR'nin 11(2)(b) maddesi, bir spor etkinliğinin spor dışı nitelikteki gösteriler için kullanılması, Madde 11(2)(c), futbol sporunu itibarsızlaştırmak, Madde 11(2)(d). Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi."

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS'a) gidecek.

Kaynak: ANKA

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