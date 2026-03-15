Ufka Yolculuk Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ufka Yolculuk Yarışması Tamamlandı

15.03.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 'Nasıl İnanmalı?' temasıyla 824 bin katılımcıyla yapıldı.

Türkiye genelinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı.

"İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla her yaştan katılımcıyı hedefleyen, dereceye girenlere 46 umre seyahati ve milyonlarca lira değerinde para ödülünün verileceği yarışmaya bu yıl 824 bin 878 kişi kayıt yaptırdı."

Türkiye'nin 81 ilinde çevrim içi düzenlenen yarışma ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve bu yıl ilk kez eklenen "ilahiyat" olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Katılımcılar ilkokul kategorisinde "Kuşların Çağrısı", ortaokulda "Tevhid Muhafızları", lisede "Gördüğüme Görmediğime", yetişkin ve ilahiyat kategorilerinde ise "Nasıl İnanmalı?" adlı eserlerden hazırlanan soruları yanıtladı.

Yarışmanın cevap anahtarı 15 Mart saat 20.00'de yayımlanırken sınav sonuçları 24 Mart'ta saat 10.00'da "www.ufkayolculuk.com" adresi üzerinden erişime açılacak. Yarışmacılar bu tarihler itibariyle doğru-yanlış kontrollerini yapabilecek ve detaylı sonuç raporlarına ulaşabilecek.

Bugüne kadar "Güzel Ahlak", "Sağlıklı Yaşam", "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" gibi temalarla düzenlenen organizasyon, 13 yılda toplam 6,5 milyonu aşkın kişiye ulaştı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ufka Yolculuk Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 22:09:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Ufka Yolculuk Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.