Ufuk Bayraktar'dan Esnafa Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ufuk Bayraktar'dan Esnafa Saldırı

Ufuk Bayraktar\'dan Esnafa Saldırı
21.08.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Ufuk Bayraktar, şikayetçi esnafı tehdit edip yumrukladı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BEYOĞLU'nda oyuncu Ufuk Bayraktar çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden esnafın dükkanını bastı. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen Bayraktar, esnafa tehditte bulunup yumruk attı. Gözaltına alınan Bayraktar, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oyuncu Ufuk Bayraktar (43), geçtiğimiz hafta yanındaki 5 kişiyle bir restorana gitti.Arkadaşlarıyla alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen Bayraktar, bir esnaf tarafından polise şikayet edildi. Bir süre sonra şikayet edildiğini öğrenen Bayraktar esnafın iş yerine giderek olay çıkardı. Tehditlerde bulunması ve yumruk atması üzerine esnaf Bayraktar'dan şikayetçi oldu. Bayraktar'ın tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayraktar'ı gözaltına aldı. Oyuncu Ufuk Bayraktar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar, 'Nitelikli yağma', 'Tehdit-hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Bayraktar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

RESTORANA 1 AY ÖNCE DE GİTMİŞ

Ufuk Bayraktar'ın yaklaşık 1 ay önce restorana gidip iş yeri sahibiyle aralarında sohbett ettiğine dair görüntüler de ortaya çıktı. Bayraktar'ın iş yeri sahibinden 'Koruma' adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Ufuk Bayraktar, Beyoğlu, Olaylar, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ufuk Bayraktar'dan Esnafa Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:51:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ufuk Bayraktar'dan Esnafa Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.