Uganda'da Ebola'dan İlk Can Kaybı

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- Uganda'da 2003 yılında sona eren Ebola'dan ilk can kaybı kaydedildi

KAMPALA - Uganda'da Ebola virüsü kaynaklı 32 yaşındaki bir hemşirin hayatını kaybettiği açıklanırken, ülkede 2023'te sona eren salgından bu yana kaydedilen ilk ölüm vakası olduğu bildirildi.

Uganda'da 2023 yılında sona erdiği açıklanan Ebola salgınının bir kez daha görüldüğü açıklandı. Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başkent Kampala'da bir sağlık çalışanın Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede 2023'te sona eren salgından bu yana kaydedilen ilk ölüm vakası olduğu bildirildi. Mulago Hastanesinde çalışan 32 yaşındaki bir hemşir yapılan testler sonucu Ebola virüsünün tespit edildiği kaydedildi. Virüse bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitiren adı açıklanmayan hemşirin 2000 yılından bu yana ülke genelinde Ebola virüsü nedeniyle kaydedilen 8. can kaybı olduğu bildirildi. Hemşirin 11'i aile üyesi 30'u sağlık çalışanı olmak üzere 45 kişi ile temas ettiği vurgulandı.

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm temaslıların aşılanması gerekiyor ve Ülkede Ebola aşılamasını başlatıyoruz. Aşılarımız var ve şu ana kadar listelediğimiz temaslılarla başlayacağız" dedi.