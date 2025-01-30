Uganda'da Ebola Kaybı: İlk Ölüm

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Uganda'da Ebola virüsü nedeniyle bir sağlık çalışanı öldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'daki Mulago Hastanesinde çalışan bir hemşirenin Ebola virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği ve bunun 2023'te sona eren salgından bu yana kaydedilen ilk ölüm vakası olduğu belirtildi.

Açıklamada, yüksek ateş nedeniyle tedavi gören ve yapılan testlerde Ebola virüsüne yakalandığı belirlenen 32 yaşındaki erkek hemşirenin dün öldüğü ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, aralarında Mulago Hastanesindeki 30 sağlık çalışanı ve hastanın da bulunduğu 44 temaslı olduğu bildirildi.

Uganda'da Eylül 2022'de patlak veren Ebola salgınının, son vakanın görülmesinden 42 gün sonra 11 Ocak 2023'te sonra erdiği ilan edilmişti.

Salgında 143'ü kesinleşmiş 155 vaka ve 55 ölüm görülmüştü.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.