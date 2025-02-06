Uganda'da Ebola Salgınına Karşı Önlemler

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KAMPALA, 6 Şubat (Xinhua) -- Uganda, Ebola virüsünün Sudan varyantının yayılmasını önlemek amacıyla ülkeden yola çıkan yolculara sınır kapılarında sağlık taraması uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Henry Kyobe Bosa Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ülkenin 53 resmi sınır kapısında ve ana uluslararası geçiş noktası olan Entebbe Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların bu ölümcül kanamalı ateş hastalığına karşı sağlık taramasından geçirildiğini belirtti.

Bosa, Entebbe Havalimanı'nda yüksek ateş tespiti için termal tarayıcıların yerleştirildiğini ve hijyen önlemlerinin de alındığını söyledi.

Uganda geçen hafta 32 yaşındaki bir hemşirenin hastalığa yenik düşmesinin ardından Ebola salgını ilan etti. Ülkenin Sağlık Bakanlığı, bu vakanın iki akrabasının virüs testlerinin pozitif çıktığını ve vakayla teması olan 234 kişinin tespit edilerek izole edildiğini açıkladı.