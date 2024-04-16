Uganda'da son 3 haftada bulaşıcı "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısının 7 bin 500'ü geçtiği bildirildi.
Uganda Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülke genelinde "kırmızı göz" hastalığının arttığına dikkat çekildi.
Açıklamada, son 3 haftada vaka sayısının 954'ten 7 bin 596'ya yükseldiği belirtildi.
Hapishane, okul ve sağlık merkezlerinde artış gösteren vakaların daha çok Kampala, Arua, Mbale ve Kagadi gibi bölgelerde yoğunlaştığı kaydedildi.
Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.
"Kırmızı göz" hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Uganda'da Kırmızı Göz Hastalığı Vakaları Hızla Artıyor - Son Dakika
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