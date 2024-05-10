Uganda\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uganda'da son 1 haftada etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Kasese bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftadır heyelanlar yaşanıyor.

Toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre bir haftada 13 kişi öldü, birçok kişi evini terk etti.

Yetkililer halkı aşırı yağışlara ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda dahil Kenya, Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, şiddetli yağışlardan olumsuz etkileniyor.