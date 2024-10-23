Uganda'da Tanker Kazası: 11 Ölü

Uganda'da yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti.
Uganda Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Kampala-Bombo yolunda bir tanker kontrolden çıkarak devrildi.
Yakıt yüklü tankerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi öldü.
Patlamanın etkisiyle yaralananlar, yanık tedavisi için bölgedeki hastaneye sevk edildi.
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